Courrier des lecteurs Madame Borne, oui à la concurrence, non au dumping international

Par François-Michel Maugis - Publié le Mercredi 17 Mai 2023 à 09:38

Madame Borne, oui à la concurrence, non au dumping international qui ruine le qualitatif au profit d’un quantitatif souvent médiocre. Vous le savez, certains affairistes mondiaux font produire dans des pays sous-développés et à bas salaires, des aliments massivement distribués dans le Monde. Non content de faire travailler des adultes et des enfants pour des salaires de misère, ils tuent l’activité productrice vertueuse de mille régions du Monde, dont La Réunion. Faudrait-il que nous aussi fassions travailler nos agriculteurs (adultes, femmes et enfants) pour des salaires de misère pour lutter contre ce dumping international ? Faut-il continuer à entretenir le déséquilibre économique de l’ile en important massivement, ce qui prive les Réunionnais de milliers d’emplois, alors que le climat de l’ile permet de produire fruits et légumes toute l’année ? Même l’OMC prévoit une clause de sauvegarde lorsqu’un secteur économique est menacé. C’est le cas de La Réunion.



Nous vous demandons, Madame la Première Ministre, de vous pencher sur ce problème qui touche de plein fouet notre territoire et bien d’autres. Il faut rapidement mettre en place une politique de protection des territoires contre ce dumping destructeur et immoral et réduire progressivement ces importations qui paralysent ce secteur essentiel qu’est l’agriculture.