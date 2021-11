A la Une . Madagascar va suspendre ses vols avec l'île Maurice en raison de la flambée des cas de Covid dans l'île Soeur

En raison de la situation sanitaire particulièrement chaotique ces derniers jours à l'île Maurice, Madagascar a décidé de suspendre ses vols avec l'île Soeur. Selon les informations de nos confrères de l'Express de Madagascar, le dernier vol prévu entre les deux îles est programmé au 27 novembre prochain. Par NP - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 08:32





Avec près de 85 décès, plus de 1270 cas enregistrés la semaine passée et des hôpitaux au bord de la saturation, le gouvernement mauricien a lancé un appel à l’aide à La Réunion pour l'envoi d’oxygène et une demande un prêt de 10 respirateurs pour son système de santé et faire face à la situation actuelle.

L'annonce a été faite mercredi en conseil des ministres. Le gouvernement malgache a pris cette décision pour se protéger d'une "invasion" du variant Delta qui ravage particulièrement l'île Maurice depuis plusieurs semaines. "D'autant plus que Madagascar connaît un réveil du coronavirus depuis quelques jours, alors que les frontières n'ont été rouvertes officiellement que le 6 novembre", écrit l'Express de Mada