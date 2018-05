Madagascar: un commandant et deux adjudants de l'armée arrêtés pour trafic de drogue

Les policiers d'Ihosy (centre de Madagascar) ont intercepté mardi trois 4x4 chargés de sacs de chanvre indien (cannabis) à bord desquels se trouvaient sept personnes, dont un commandant et deux adjudants de l'armée, en tenue règlementaire.



Ce sont au total cent sacs pleins de cannabis à ras bord qui ont été saisis.



Lors de la fouille d'un des véhicules, les policiers ont en outre découvert la cocarde d'un général de brigade, laissant supposer des complicités à un plus haut niveau.



Selon L'Express de Madagascar qui relate l'affaire, ce sont les policiers de la région de Miary Aomby, "où les plantations de chanvre indien prolifèrent à perte de vue", qui auraient eu des soupçons en voyant partir le convoi et alerté leurs collègues d'Ihosy qui n'ont plus eu qu'à tendre une souricière au passage du convoi.