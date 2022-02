Communiqué Madagascar touché par Batisrai : La Croix-Rouge française déploie 87 tonnes de matériel d’urgence

Le cyclone tropical intense BATSIRAI a entraîné des dommages très importants à Madagascar. Suite à la constante évolution des évaluations sur le terrain, la Croix-Rouge française, via la PIROI, active son dispositif de réponse aux catastrophes en soutien à la Croix-Rouge malgache et la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (FICR). Par N.P - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 17:30

Le cyclone BATSIRAI a atterri dans la région Sud-Est de Madagascarsamedi 5 février, à 14km de la ville de Mananjary au stade de cyclone tropical intense, avec des vents de 165 km/h, des rafales à 235 km/h et de fortes pluies, provoquant des inondations et des dégâts considérables au niveau des habitations. Selon le dernier bilan provisoire du BNGRC (9 février), 80 personnes sont décédées, 112 115 personnes sont sinistrées et 61 489 personnes sont déplacées dans 99 sites d’hébergement. Les évaluations font également état de 7 488 habitations détruites, 2 714 endommagées et 6 978 inondées. Ce bilan pourrait s’alourdir dans les prochains jours.



Le contexte d’intervention est d’autant plus difficile car 130 000 personnes avaient déjà été déplacées suite au passage de la tempête tropicale ANA fin janvier 2022.



En soutien aux activités menées par la Croix-Rouge malgache (CRM) avec l’appui de la FICR, la Croix-Rouge française active son dispositif de réponse d’urgence depuis La Réunion à travers sa Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI). Dans ce cadre, la PIROI déploie 87 tonnes de matériel humanitaire à partir de ses entrepôts de Madagascar (Antananarivo et Tamatave) et de La Réunion - comprenant des outils de reconstruction de l’habitat, des kits d’hygiène et d’assainissement (savons, seaux, jerrycans…) et des biens de première nécessité.



Un avion d’Air Austral spécialement affrété par la Croix-Rouge française au départ de La Réunion décollera vendredi 11 février vers Antananarivo à Madagascar. La préparation et le chargement du matériel s’effectueront ce jeudi à la PIROI. Par ailleurs, la Croix-Rouge française déploie des équipiers d’urgence spécialisés (logisticiens et responsable des opérations) en renfort de la FICR.



Le budget pour cette opération humanitaire est actuellement estimé à 667 000 euros.



Le déploiement de la PIROI est rendu possible grâce au soutien financier du Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français (MEAE). Un fonds d’urgence est par ailleurs activé à travers le programme régional de renforcement de la résilience et gestion de la réponse aux catastrophes que mène la PIROI en partenariat avec la Commission de l’océan Indien et le soutien financier de l’Union européenne. L’appui de la PIROI est facilité par l’Ambassade de France à Madagascar et la Plateforme de Coopération de la France de L’Océan Indien (PCFOI - Préfecture de La Réunion).



Afin de contribuer plus largement aux opérations, la Croix-Rouge française a lancé un appel à dons sur son site national : croix-rouge.fr accessible également via : piroi.croix-rouge.fr