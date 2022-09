A la Une . Madagascar sous influence russe ?

L'argent de la Russie a-t-il transité vers des pays dans lesquels la Fédération de Russie entend asseoir son influence ? L'administration de Joe Biden, le président des Etats-Unis, a décidé de déclassifier des informations de ses services de renseignement. Madagascar fait partie des rares pays dont les noms ont fuité. Par LG - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 16:12





Selon ces renseignements américains, au moins 300 millions de dollars ont transité vers plus d’une vingtaine de pays.



Le haut responsable américain qui a dévoilé l’information mardi dernier a ajouté qu’il s’agirait là d’estimations minimales. "Nous pensons que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg", a-t-il déclaré à des journalistes sous le couvert de l’anonymat.



Les renseignements américains n’ont pas souhaité en dire plus mais les noms de quelques pays concernés ont fuité. Ainsi, la Russie aurait dépensé environ 500.000 dollars pour soutenir un candidat aux élections de 2017 en Albanie. Moscou aurait également financé des partis ou des candidats au Monténégro, en Bosnie ou à Madagascar. La présence de la Grande Ile dans ce listing rappelle que des doutes avaient déjà vu le jour il y a trois ans, quelques mois après l'élection présidentielle, comme évoqué dans un documentaire de la télévision publique britannique diffusé en 2019.



Depuis le début de la guerre qui se joue sur le sol ukrainien, un nouvel élément vient donner du crédit à ces soupçons d'appuis financiers de la Russie à des pays africains ou asiatiques. Il s'agit de la liste des pays qui se sont abstenus ou qui ont voté contre la résolution de l’ONU visant à condamner l’invasion russe en Ukraine.



Le 2 mars 2022, les 193 membres de l'Assemblée générale s’étaient prononcés sur un projet de résolution destinée à condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine et lui demander un retrait "immédiat" de ses troupes. 141 pays avaient voté en faveur de la résolution, 5 contre et 35 s’étaient abstenus. Parmi les 35, Madagascar. Les cinq pays ayant voté contre étaient le Bélarus, la Corée du Nord, l'Érythrée, la Syrie et bien évidemment la Russie elle-même.

Mars 2022 : Madagascar joue la carte de la neutralité dans le conflit russo-ukrainien

L’interférence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2018 à Madagascar avait déjà été soulignée à l'époque. La Russie aurait ​Avril 2019 : Soupçons d’ingérences russes dans la campagne présidentielle à Madagascar

Plus récemment, la Fédération de Russie avait été la seule nation à avoir affiché ouvertement son soutien en faveur de la rétrocession des Îles Éparses à Madagascar par la France.





Le documentaire de la BBC sur les dessous de la campagne électorale à Madagascar :