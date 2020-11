A la Une . Madagascar : la douane saisit 15 kg d’or à l’aéroport

La douane malgache a intercepté un homme qui tentait de faire sortir illégalement 15kg d’or du pays en direction de Dubaï. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 à 15:53 | Lu 1029 fois

C’est un joli coup qu’a réalisé la douane de Madagascar à l’aéroport d’Ivato. Un homme a tenté de faire sortir illégalement 15 kg d’or du pays pour l’acheminer à Dubaï. La valeur de la marchandise est estimée à un million de dollars.



C’est le flair des douaniers qui a permis cette saisie tant la méthode utilisée était astucieuse. Le trafiquant avait collé 257 feuillards d’or, repeints en couleur aluminium, sur les parois d’une grande caisse métallique contenant des objets d’art. La taille de la caisse ne permettait pas son passage au scanner, mais a contribué à éveiller les soupçons des douaniers.



L’homme a été arrêté et placé en garde à vue en attente de sa présentation devant le pôle anticorruption. L’exportation d’or est actuellement interdite dans la Grande Île et les autorités tentent au maximum de rapatrier le précieux métal jaune saisi à l’extérieur du pays



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

