Madagascar : l'Union européenne annonce débloquer 325 millions d'euros pour son développement

Cette enveloppe intervient dans le cadre du processus d'émergence pour les quatre années à venir. Elle a été annoncée par la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne dans la Grande île. Par NP - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 13:28

L’Union européenne consacrera une enveloppe de 325 millions d’euros pour accompagner Madagascar dans son processus d’émergence dans les quatre ans à venir. Isabelle Delattre, nouvelle ambassadrice de l’Union européenne dans la Grande île, l’a annoncée hier lors de la présentation de ses lettres de créance à Andry Rajoelina à Iavoloha.



Les 325 millions d’euros seront consacrés aux chantiers prioritaires relatifs au développement rural, à la gouvernance, à l’énergie, à la santé et à l’éducation, relate la presse malgache indiquant que "l'aide aux élections, dans le cadre notamment du Basket Fund, n’a pas été évoquée clairement, bien que les deux parties aient parlé de la perspective des prochaines élections dans le pays, prévues en 2023".

La présidence indique dans son communiqué que « Madagascar compte sur l’expertise et l’accompagnement de l’Union européenne dans le processus essentiel de la démocratie en vue d’assurer la stabilité et l’apaisement du pays ».