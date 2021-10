A la Une .. Madagascar annonce les conditions pour voyager (et c’est compliqué)

Les liaisons aériennes entre Madagascar et La Réunion doivent reprendre samedi prochain. Le gouvernement de la Grande Ile vient de dévoiler le protocole sanitaire pour entrer sur son territoire. Des conditions de voyage loin d’être agréables. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 15:41

Après l’île Maurice, c’est Madagascar qui rouvre ses liaisons aériennes avec La Réunion. Samedi 23 octobre, la Grande Ile s’apprête à accueillir de nouveau les voyageurs dans un calendrier d’ouverture des frontières partiel et progressif. Les vols charters en provenance de l’Europe à destination de Nosy Be sont également autorisés ainsi que les bateaux de croisière.



Afin de limiter l’entrée du virus sur ses terres, le gouvernement malgache a pris des mesures pour les conditions des voyageurs… et celles-ci ne risquent de ne pas plaire à tout le monde.



Dans un premier temps, Madagascar a établi un classement des pays en deux catégories : "rouge" et "vert". Seuls les voyageurs d’un pays vert peuvent entrer à Madagascar. Les pays classés comme "rouge" sont considérés comme "présentant une transmission communautaire supérieure à 300 nouveaux cas sur 100 000 habitants par semaine et une diffusion de variants préoccupants pour Madagascar".



Les conditions de voyage



Oubliez votre pass sanitaire, les autorités malgaches ne vous le demanderont pas. Il faudra par contre présenter le résultat négatif d’un test Rt-PCR réalisé 72h avant l’embarquement. Un autre test PCR sera effectué à l’arrivée à Madagascar à la charge du voyageur (25€).



Le voyageur arrivant à Madagascar doit présenter une attestation de réservation pour 2 nuitées et le paiement d’une chambre d’hôtel pour au moins 1 nuitée pour un éventuel confinement. Il devra également remplir une lettre d’engagement de confinement jusqu’à obtention du résultat du test. Le transfert aéroport-hôtel est assuré par une navette agréée, à la charge du voyageur.



Les voyageurs devront également remplir une fiche de suivi des déplacements après la période de confinement en attendant le résultat du test PCR. Si jamais celui-ci s’avérait positif, un confinement de 14 jours serait mis en place, à la charge du voyageur.



