Madagascar alloue 60 000 Ha de terres arables à un groupe émirati, en vue de l'autonomie alimentaire

Un partenariat a été signé entre Madagascar et un groupe émirati, Elite agro LLC, pour une mise à disposition de 60 000 hectares de terres cultivables dans la plaine du Bas Mangoky, au sud-ouest de la Grande Ile, rapporte l'Express de Madagascar.



Objectif de ce prêt: accéder à l'autonomie alimentaire de Madagascar, où les famines sont régulières. L'Etat malgache prêtera les terres, sans contrepartie autre qu'un rachat des cultures à moindre coût, pour le marché intérieur et une éventuelle exportation. Le groupe émirati paiera les nombreux employés agricoles qui cultiveront riz, maïs, blé, soja, pois du Cap et arachides, pour une production évaluée de 1,05 millions de tonnes par an.



Le partenariat est conclu pour une période d'essai d'un an, à l'issue de laquelle sera éventuellement signé un contrat définitif. La mesure fait polémique à Madagascar, certains redoutant un contrat identique avec celui passé avec Daewoo, qui prévoyait, contre loyer, que les cultures soient exportées en Corée, qui manque de terres cultivables.