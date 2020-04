Océan Indien Madagascar: Une religieuse testée positive après un mois de quarantaine

Une religieuse arrivée depuis l’étranger le 19 mars a été testée positive au coronavirus alors que cela fait plus d’un mois qu’elle est en quarantaine. Elles étaient deux à voyager à bord du vol AF 934 d’Air France. L’une d’elle a été testée positive ; l’autre négative.

Placée en quatorzaine malgré tout dans un hôtel à Antananarivo, elle est testée à nouveau avant sa sortie : résultat négatif. Elle rentre donc en avion à Taolagnaro où elle s’isole à nouveau pendant 14 jours. La fin de ce deuxième confinement approchant, la femme est testée une dernière fois et le résultat est cette fois-ci positif. Un test effectué le 23 avril.

S’agit-il donc d’un cas importé ou contact ? Difficile de savoir car selon les médecins, elle aurait pu être porteuse du virus en arrivant à Madagascar sans que la maladie ne soit détectée ; ses anticorps ayant résisté au début de la contamination. Même si un résultat positif un mois plus tard paraît tardif.

