Madagascar : Un otage karana libéré, un autre immédiatement kidnappé

Drôle de journée à Madagascar. Alors que la communauté karana apprenait avec joie la libération de Navage Veljee, 46 ans, qui avait été enlevé le jeudi 24 mai vers 19 heures, à Ampasampito.



Navage Veldjee est membre d‘une famille propriétaire de grands magasins de la capitale.



Sa femme et lui se trouvaient près du magasin Gamo quand les ravisseurs s’en sont pris à eux, avant de les embarquer de force dans leur propre voiture. En route, ils ont libéré l'épouse et on était sans nouvelles du mari jusqu'à sa libération aujourd'hui.