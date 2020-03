Madagascar: Un enfant de 13 ans meurt après avoir mangé du requin

Une famille de Faharalana située sur la côte Nord-Nord-Est de Madagascar a été gravement intoxiquée après avoir mangé du requin. Un enfant de 13 ans est décédé lundi. Le père est hospitalisé dans un état grave. La situation de deux autres enfants de 16 et 15 ans semble s’améliorer, indique l’Express de Madagascar.



Dimanche 22 mars, la famille avait acheté du requin dans le village voisin de d'Andiakely. Les premiers symptômes d’une intoxication alimentaire sévère, vomissements et engourdissements des membres supérieurs et inférieurs, sont apparus en fin de journée. Dans un état grave, ils ont été transférés dans un centre hospitalier de la région de Sambava. L’adolescent de 13 ans est arrivé la bouche enflée et les jambes paralysées avant de décéder.



Les animaux de la famille qui ont également mangé les restes du requin sont morts.



On ignore pour le moment le type de requin consommé. La chair des requins pouvant être contaminée par des ciguatoxines, l’ANSES avait en 2014 déconseillé sa consommation. Sa commercialisation est également interdite depuis 1999 à La Réunion.