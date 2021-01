A la Une ... Madagascar : Un couple interpellé avec de l'or caché sur la femme

Dimanche 17 janvier dernier, un couple a été interpellé par les douanes malgaches à l'aéroport de Nosy-Be pour avoir tenté de sortir une quantité importante d'or du pays. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 17:08 | Lu 540 fois





Les douaniers ont réussi, après une fouille corporelle, à mettre la main sur des bijoux que l'épouse du couple avait dissimulé autour sa taille. Il a ainsi été mis a jour pour presque 300g du métal précieux, des bagues, chevalières et pendentifs en or. Le couple a été interpellé et leur vol annulé. Une enquête a été ouverte à leur encontre.



Pour rappel, six ressortissants indo-pakistanais et un Malgache avaient été arrêtés à l’aéroport international de Nosy-Be, en décembre 2020, en flagrant délit de tentative d’exportation illicite de 3,6 kg de lingots d’or. Ils les avaient dissimulés dans leurs bagages à destination de Dubaï au moment de l'embarquement. Il est 16h à l'aéroport de Nosy-Be, lorsqu'un homme d'origine karane et son épouse malgache sont interpellés par les agents des douanes. Ils devaient prendre un vol à destination de Mayotte. Suite à la prise de 3,6 kg d'or au mois de décembre dernier , les contrôles demeurent renforcés au départ de la Grande Île.Les douaniers ont réussi, après une fouille corporelle, à mettre la main sur des bijoux que l'épouse du couple avait dissimulé autour sa taille. Il a ainsi été mis a jour pour presque 300g du métal précieux, des bagues, chevalières et pendentifs en or. Le couple a été interpellé et leur vol annulé. Une enquête a été ouverte à leur encontre.Pour rappel, six ressortissants indo-pakistanais et un Malgache avaient été arrêtés à l’aéroport international de Nosy-Be, en décembre 2020, en flagrant délit de tentative d’exportation illicite de 3,6 kg de lingots d’or. Ils les avaient dissimulés dans leurs bagages à destination de Dubaï au moment de l'embarquement.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur