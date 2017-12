Madagascar : Un Français d’origine indienne enlevé

La communauté Karana reste la cible de kidnappeurs dans la Grande île. L’un des deux otages enlevés mercredi 20 décembre dans un quartier d’Antananarivo a été libéré ce dimanche vers 19h45 selon l’Express de Madagascar.

Un adolescent de 14 ans, fils d’un grand opérateur malgache, et un Français d’origine indienne de 25 ans, avaient été enlevés le même jour, indique L’Express de Madagascar.



Si l’adolescent a pu retrouver sa famille dimanche sain et sauf en échange d’une rançon, le jeune homme Français d’origine indienne serait toujours séquestré. Le rapt a eu lieu dans une rue d’Ankorondrano où cinq individus armés l’ont embarqué de force dans une voiture noire. Aucune rançon n’a pour le moment été réclamée par les ravisseurs.



Pour le Collectif des Français d’Origine Indienne à Madagascar (le CFOIM), ce "fléau" "concerne tout le monde et doit être combattu par toute la société malgache unie dans sa richesse et sa diversité".



Une dizaine d’opérateurs indiens auraient déjà quitté le pays en raison de ces kidnapping récurrents, révèle le CFOIM.