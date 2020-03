A la Une ... Madagascar: Testé positif, un touriste s’évade d’un centre de quarantaine et sème l'inquiétude

Ce touriste, dont la nationalité n’a pas été dévoilée par les autorités malgaches, sème un vent d’inquiétude sur la Grande Ile. L’homme s’est échappé d’un hôpital le 13 mars dernier où il avait été testé positif au coronavirus.



En 6 jours, le touriste n’a pas hésité, malgré les risques de contamination, à profiter de son séjour. Hôtels, restaurants , visites d’ateliers artisanaux, marchés…L’homme est allé à Antsirabé, à Mouramanga et fait également un court séjour à Andasibe, a entre autres énuméré le président Andry Rajoelina à la télévision nationale samedi, indique L’Express de Madagascar.



L’homme avant de repartir le 19 mars a, au moins, contaminé deux personnes, dont le chauffeur-guide à qui il avait fait appel. L’existence de ces cas contacts inquiète le président malgache qui a appelé à "se préparer mentalement" aux éventuelles conséquences.



Madagascar a fermé ses frontières depuis le 19 mars dernier. Des mesures de confinement ont été mises en place. Lundi soir, la Grande Ile comptait 46 cas confirmés, dont 6 avec des difficultés respiratoires.







