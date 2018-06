Madagascar : Six personnes amputées des mains par des bandits

Dans la nuit de mardi à mercredi, six personnes, dont un chauffeur de taxi-brousse, ont été victimes de coupeurs de route à Maevatanana à Madagascar. Le commando de huit bandits a amputé les mains des passagers à coups de hache, rapporte L'Express de Madagascar, alors qu'ils circulaient sur la RN4 vers Antananarivo.



Les bandits, armés de fusils et d'armes blanches ont barré la route avec des troncs d'arbre. Les victimes ont également été dépouillées de leurs téléphones, bijoux et argent.



Alertée, la gendarmerie s'est rendue sur place mais les coupeurs de route avaient déjà pris la fuite. Les six personnes, gravement blessées, ont été évacuées vers l'hôpital. Les forces de l'ordre ont réussi à appréhender huit individus, dont un amputeur, au petit matin. Une enquête a été ouverte.