Madagascar : Quand un avocat se fait tabasser par les gardes du corps du fils d'un général

Cet avocat a eu le malheur, samedi matin, de s'arrêter pour prendre la défense d'un homme en train de se faire agresser par deux individus.



Mal lui en a pris. Il ne pouvait imaginer qu'il avait affaire aux deux gardes du corps du fils d'un général, dont l'un était armé, qui étaient en train de tabasser un journaliste.



Finalement, les deux hommes se sont retournés contre lui et il a été violemment pris à partie et roué de coups.



Heureusement, un militaire qui passait par là, armé d'une kalachnikov, lui a peut-être sauvé la vie et l'avocat a pu se réfugier à l'intérieur d'un commissariat.



Un peu plus tard, il a appris que la scène avait été filmée par un spectateur et l'a remise à des journaux pour qu'ils diffusent la vidéo.



Le général est intervenu et a menacé les patrons des journaux en question. Trop tard, la vidéo était déjà en ligne...