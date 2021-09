Actu Ile de La Réunion Madagascar : Plus d'un million de personnes frappées par la famine

La famine continue de sévir dans le sud de la Grande Île, touché par une sécheresse exceptionnelle. On estime à plus d’un million le nombre de personnes souffrant de la faim. Par NP - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 17:27





Dans le village d’Ifotaka, il a plu durant deux petites heures en mai ; et depuis, plus aucune précipitation.



Le cuir des sandales et du cactus servent à tromper la faim, indiquent les reporters sur place, relayés par la presse nationale.



Les colis alimentaires de l’Etat, distribués en août dernier, ont été en grande partie détournés par les militaires, confient des élus locaux.



Les ONG locales et internationales continuent d’apporter leur aide. Se déplaçant de village en village, elles traitent la malnutrition et tentent de la freiner en distribuant riz, huile, grains secs et autres produits de première nécessité faisant cruellement défaut à la population.



Dans le cadre de



Dans le cadre de "l'Opération Kéré" , les dons recueillis jusqu'à présent ont permis la prochaine restauration de 800 hectares de culture dans le district d'Ambovombe, a indiqué le GRET, organisation de solidarité internationale.

De même, outre l'enregistrement d'une chanson dans le cadre du projet "Agir pour Mada" , rassemblant des artistes Réunionnais et Malgaches, une collecte fonds a été lancée par l'association Agir pour Diego.





