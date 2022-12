Madagascar : Les vols Air Austral du week-end annulés

Air Austral contrainte de procéder à l’annulation de ses vols Réunion-Tananarive des 3 et 4 décembre 2022



La compagnie Air Austral est contrainte de devoir procéder à l’annulation de ses vols de/vers Tananarive de ce samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022, pour lesquels elle n’a pas reçu l’autorisation, initialement prévue, des autorités Malgaches. Elle regrette les désagréments occasionnés à sa clientèle.



Alors que la compagnie Air Austral avait jusque ici l’autorisation de desservir Tananarive à Madagascar de façon quotidienne, elle se voit aujourd’hui limitée à 5 vols par semaine. En effet les autorités malgaches ont décidé de revoir à la baisse le nombre de fréquences accordées à Air Austral, la desserte de Tananarive sur les vols du weekend n’a ainsi pas été autorisée.



La compagnie Air Austral regrette cette décision. Cela ne lui permet pas de répondre à la demande de voyage de et vers Tananarive qui est aujourd'hui très forte et qui continue de se renforcer.



Air Austral est ainsi contrainte de procéder à l’annulation des vols UU611 Réunion Tananarive et UU612 Tananarive-Réunion du samedi 3 décembre et du dimanche 4 décembre 2022.



Les équipes de la compagnie sont entièrement mobilisées et recherche les solutions possibles de report des passagers impactés par ces annulations. Dès qu’une solution aura été identifiée, ils se verront contactés individuellement par la compagnie via SMS et/ou Email.



La compagnie regrette cette situation indépendante de sa volonté et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers concernés.