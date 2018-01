Madagascar: Le propriétaire de la bijouterie Kalidas enlevé

Ce mercredi 17 janvier à Madagascar, le propriétaire de la bijouterie Kalidas à Antananarivo a été kidnappé alors qu'il était dans sa voiture.



Un des assaillants a tiré sur la vitre de la voiture. Les kidnappeurs ont ensuite extirpé le vieil homme de l'habitacle avant de l'emmener sur une moto et de disparaître avant que les forces de l'ordre n'arrivent.



Les enlèvements contre rançon sont fréquents sur la Grande île, la population karana est la cible, ces dernières années, de kidnapping en série, et qui touchent également les enfants de la même communauté.



Selon des témoins, le propriétaire de la bijouterie Kalidas s’est fait encercler par six bandits lourdement armés. Ces derniers ont profité du fait que le véhicule dans lequel se trouvait le gérant de la bijouterie, s’est retrouvé immobilisé dans un embouteillage à Antaninarenina pour passer à l'action. Les deux hommes de sécurité engagés par la famille pour justement parer à l'éventualité d'un kidnapping, n'ont pu opposer aucune résistance face à la détermination des kidnappeurs. Sur place, les policiers ont notamment retrouvé une douille appartenant à un fusil d'assaut, annonce l'Express de Madagascar.



Hier soir, plus de deux heures après l'enlèvement, aucune revendication ni aucune demande de rançon n'avait été réclamée.