Madagascar : Le cyclone Francisco fait une victime

1 mort et plus d’un millier de sinistrés, c’est le bilan du passage de Francisco sur Madagascar. Si le cyclone est passé au stade de dépression tropicale avant de toucher terre, les résidus de l'ancien cyclone ont tout de même généré un lourd bilan dans l’Est de l’île.



Une fillette de 2 ans a été retrouvée morte sous les décombres de la maison familiale. C’est dans la ville de Mahanoro que le drame s’est produit. Les pluies torrentielles de la journée de samedi ont fait monter les eaux, provocant d’importantes inondations. Au total, 1171 personnes ont été sinistrées par les intempéries, principalement dans le district de Mahanoro.



À Antananarivo, plusieurs quartiers ont été inondés. Selon le service de la Météorologie d’Ampandrianomby, la dépression s’est affaiblie depuis hier et n’a plus d’impact sur Madagascar. Les pluies actuelles sont considérées comme normales dans un contexte classique d’été.