Madagascar : Le bilan s'alourdit

Ce samedi 21 avril, les forces de l’ordre ont tiré à balles réelles sur la foule lors d’une manifestation emmenée par des députés de l’opposition.



« J'ai des bombes lacrymogènes, des bombes assourdissantes, des balles réelles, des balles de kalachnikovs, voilà avec quoi ils nous ont attaqués, pour tuer la population. On va essayer de s'organiser entre nous les députés, pour voir la suite à donner à ce mouvement. », a déclaré Hawel Mamod'Ali, député Mapar, venu manifester comme des milliers de Malgaches. Tous étaient venus dénoncer les lois votées le 4 avril qui vont encadrer la prochaine élection présidentielle.



Trois personnes ont perdu la vie, dont deux enfants qui auraient été asphyxiés par les gaz lacrymogènes - et dix-sept blessés, selon les informations de



Trois morts dont deux enfants. Le bilan des heurts à Madagascar s'est alourdi au fil des heures hier dans la capitale malgache.

RFI . Un bilan encore provisoire.

La tension n'est pas prête de retomber. Les députés de l'opposition comptent poursuivre leur manifestation sur le parvis de l'Hôtel de ville d'Antananarivo, tant que le président de la République et son gouvernement n'auront pas démissionné.





