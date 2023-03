Madagascar : Le bilan d’un naufrage d’un bateau de migrants grimpe à 34 morts

C’est un vrai drame maritime qui s’est joué entre Madagascar et Mayotte le weekend dernier. Un bateau qui tentait de rejoindre Mayotte a fait naufrage au large du village d’Ankazomborona dans le Nord de Madagascar, dans la nuit du 11 au 12 mars dernier.



Les autorités malgaches avaient d’abord estimé le nombre de passagers à une quarantaine, mais ce chiffre a été revu à la hausse après le témoignage de plusieurs rescapés. Plus tôt dans la semaine, 22 corps ont été retrouvés, auxquels il faut ajouter les douze repêchés ce mardi, faisant grimper le bilan à 34 morts, dont au moins trois enfants.



Christian Ntsay, le premier ministre malgache a fait le déplacement cette semaine à Ambilobe (province de Diégo Suarez) d’où était originaire de nombreux passagers du bateau. Les rescapés, au nombre de 23, ont tous pris la fuite, une fois ramenés à terre, de peur de poursuites ou de représailles. Les forces de l’ordre de la grande île sont désormais à la recherche des passeurs. Un homme et une femme, suspecté d’être les organisateurs de ce trafic sont activement recherchés, pour l’instant sans résultat.