Madagascar : Le Président met en garde contre un coup d’État

Le président malgache a pris la parole ce soir en direct du palais présidentiel d'Iavoloha suite à la manifestation de samedi qui a causé la mort de trois à quatre personnes, dont deux enfants. D'autres sources évoquent la mort de six personnes des suites de ces manifestations).



Plusieurs médias étaient présents pour recueillir la réaction du Président suite à ces tragiques événements. Son intervention était retransmise en direct à la télévision.



Hery Rajaonarimampianina a notamment présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a également appelé les malgaches au calme et mis en garde ceux qui sèment la pagaille.



Selon lui, Madagascar est un pays démocratique et ces manifestations ressemblent à un coup d'état.



Dans une intervention qui aura duré moins de cinq minutes, le président de la République de Madagascar a pointé du doigt "ceux qui veulent semer le trouble" et aussi leur responsabilité dans la mort des victimes devant l'hôtel de ville d'Antananarivo.



Hery Rajo a prévenu des conséquences d'un coup d'état et a rappelé les effets néfastes pour le pays des précédentes crises. Selon lui, ces manifestations pourrait avoir des conséquences économiques.



Il s'est dit prêt au dialogue et a souligné les efforts réalisées par son gouvernement.



La mobilisation pourrait reprendre demain aux abords de l'avenue de l'Indépendance après une journée de recueillement à la mémoire des victimes.