Madagascar: Le Premier ministre se fait voler 210.000€ à son domicile

Le Premier ministre malgache, Olivier Mahafaly, s'est fait voler "vers la fin 2017" 800 millions d'ariary, soit environ 210.000€, qu'il conservait à son domicile.



Pour des raisons inconnues, la plainte n'a été déposée que le 21 mars dernier. L'enquête a été rondement menée puisqu'elle a abouti à l'arrestation de six personnes, dont un des gardes du corps du Premier ministre et son épouse. Les quatre autres seraient leurs complices.



Reste à savoir ce que cette somme faisait au domicile de l'homme politique. Selon un communiqué de la gendarmerie malgache, il s'agirait "de fonds spéciaux qu'utilisent les chefs d'institution pour les dépenses inhérentes à leur fonction, leurs responsabilités et les éventuels besoins urgents. Raison pour laquelle ils ont été déposés à son domicile. Des fonds spéciaux prévus pour plusieurs mois".



Le côté alambiqué du communiqué et surtout le retard pris dans le dépôt de la plainte dénote un certain embarras des autorités quant à la présence de cette somme très importante pour Madagascar au domicile du Premier ministre.