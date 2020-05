A la Une . Madagascar: Lancement d’un essai clinique d’injection d’artemisia Un essai clinique consistant à injecter un médicament à base d’artemisia pour soigner le coronavirus débute cette semaine à Madagascar, comme l’a annoncé le Chef de l’Etat. Dimanche dernier Andry Rajoelina a également encouragé la culture de cette plante, utilisée pour combattre le paludisme, et aujourd’hui distribuée sous forme d’une décoction appelée Covid-Organics, censée prévenir et guérir le coronavirus.

Samedi dernier, l’Etat d’urgence sanitaire à Madagascar a été prolongé de 15 jours ainsi que les mesures de confinement. Le président Andry Rajoelina l’a annoncé ce week-end dans une longue interview diffusée sur la chaine de télévision nationale.



Le Chef d’Etat en a également profité pour annoncer le lancement d’un nouvel essai clinique à base d’artemisia sous forme d’injection. Cette plante possède des propriétés pouvant servir dans les traitements contre le paludisme, notamment l’artemisine.



L’objectif pour le gouvernement malgache est d’obtenir une validation du produit par l’OMS, bien que son efficacité sur le covid-19 n’ait toujours pas été démontrée.



Pour autant, Andry Rajoelina encourage les agriculteurs malgaches à se lancer dans la culture de cette l’artemisia dans son discours: "Cette plante est plus rentable que cultiver du riz. Le prix d’une tonne d’artemisia est de 3.000 dollars contre 350 dollars pour une tonne de riz."



Une usine de transformation de la plante devrait également être créée d’ici un mois. Charlotte Molina Lu 262 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur