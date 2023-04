Madagascar : La situation de la malnutrition dans le Sud-Est aggravée par le passage de Freddy

Selon un rapport de l’UNICEF, 115.000 enfants sont atteints de malnutrition aiguë et de nouveaux cas concernent notamment le sud-est de la Grande ile, rapporte la Tribune de Madagascar.



La destruction quasi-intégrale des agricultures lors du passage du cyclone dans cette partie du pays est la cause principale de cette situation critique. Les pluies diluviennes engendrées par Freddy ont inondé les rizières.



A ce jour, la population se retrouve sans ressources et sans aucune possibilité de se nourrir.



Pour venir en aide aux habitants, des centres de dépistage et de traitement ont été mis en place par l’UNICEF. Une recrudescence du paludisme dans cette région a également été signalée.



Selon les derniers chiffres, environ 874 000 personnes souffrent d’insécurité alimentaire aiguë dans le Grand Sud-Est de Madagascar.