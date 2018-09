Madagascar: La fille d'un hôtelier français assassiné interpelle Emmanuel Macron

Elle réclame justice pour son père. Selon le Journal du Dimanche, Caroline Legrain, fille de Jean-Pascal Legrain, cet hôtelier français tué d'un coup de hache dans la tête dans la nuit du 6 au 7 mai 2015 dans le sud-est dans la Grande île, compte écrire à Emmanuel Macron. Elle compte sur l'aide du chef de l'Etat pour faire avancer l'enquête, qui piétine selon elle.Le jour du drame, son père était sorti éteindre le groupe électrogène de son hôtel lorsqu'un individu a surgi d'un buisson pour lui assener un coup de hache mortel. Un temps accusée d'avoir fomenter ce meurtre, l'épouse malgache de Jean-Pascal Legrain, placée en garde à vue, avait été libérée, tout comme un "concurrent de l'hôtelier français", écrit Le Quotidien.Caroline Legrain, après avoir dépensé plus de 12 000 euros pour des frais de justice, a sollicité la Commission d'indemnisation des victimes. Cette dernière a accepté de lui verser ainsi qu'à son frère une indemnité, mais qui ne couvre qu'à peine les frais induits. Pour l'avocat de la partie civile, Me Frank Berton, connu pour avoir déjà défendu les familles d'un couple de Français assassiné à Tuléar en 2012 , cette affaire n'est pas une priorité pour les autorités malgaches, qui manquent en plus "de moyens".