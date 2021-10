A la Une . Madagascar : L'ouverture des frontières prévue le 6 novembre pour l'Europe, le 23 octobre pour La Réunion

Bonne nouvelle pour les ressortissants de la Grande île. Le président malgache, Andry Rajoelina a annoncé à l'instant sur son compte Twitter l'ouverture des frontières de Madagascar à compter du 6 novembre prochain. Par SI - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 12:21

Nous rouvrons les frontières de #Madagascar le 6 novembre ! 🇲🇬



👉🏽 Pour les vols en provenance d’Europe vers Antananarivo (Air France & Air Madagascar)

👉🏽 Pour les vols charters en provenance de Milan et Rome vers Nosy Be

👉🏽 Dès le 23 octobre, autorisation des vols régionaux

— Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) October 14, 2021



Selon les informations de nos confrères de Midi Madagasikara, l'annonce a été faite ce mercredi par Andry Rajoelina en Conseil des ministres. Ainsi pour les vols régionaux, c’est-à-dire les vols en provenance des îles voisines telles que La Réunion et Maurice, pourront reprendre le 23 octobre. La reprise des vols long-courriers en provenance d'Europe est prévue quant à elle le 6 novembre prochain.