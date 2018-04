Madagascar: L'affrontement dégénère, un mort

La manifestation initialement organisée aujourd'hui par les parlementaires de l'opposition pourrait dégénérer à Madagascar. Les affrontements se poursuivent actuellement à Antananarivo entre les forces de l'ordre et les manifestants qui sont parvenus à rallier le boulevard de l'indépendance. Par petits groupes, ils ont convergé de tous les côtés et submergé les forces de l'ordre.



On a pu constater sur place de nombreux tirs de lacrymogènes et même des tirs en l'air, au fusil mitrailleur, pour faire reculer les manifestants. La Télévision Viva a annoncé un mort et trois blessés.



C'est bien le spectre du 7 février 2009 qui plane au dessus de cette manifestation. A l’époque, c'est la garde présidentielle de Marc Ravalomanana qui avait ouvert le feu sur les manifestants. Le tragique épisode avait entraîné sa chute et son départ en exil en Afrique du Sud. Le pays avait ensuite vécu une période de transition présidée par Andry Rajoelina. Madagascar pourrait à nouveau connaître une période de forte instabilité alors qu’émergent de nombreux désaccord sur les conditions d'organisation du prochain grand événement électoral : les élections présidentielles prévues en fin d'année.