A la Une . Madagascar : Emmanuel Macron promet de l’argent pour les élections

Lors d’une rencontre à Paris entre le président français et malgache, Emmanuel Macron a tenu à afficher sa bonne entente avec Andry Rajoelina. Les sujets polémiques, comme la négociation sur les îles Éparses, semblent avoir été mis de côté. Mais Paris promet un “basket fund” avec l’Europe pour financer la prochaine élection présidentielle malgache, à la fin de cette année. Par La rédaction - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 15:42

Les sourires sont de rigueur pour cette quatrième rencontre entre les présidents français et malgache. Après cette rencontre, Andry Rajoelina insiste sur les bonnes relations avec Paris. La participation de la grande île à l’opération Atalanta, une mission de sécurisation maritime menée par la France dans l’océan Indien, a été évoquée. Le soutien de l’Hexagone dans les négociations avec Airbus pour la restructuration de feu Air Madagascar en Madagascar Airlines a été acté.



Alors que tous les regards sont tournés vers la fin de l’année, avec l’élection présidentielle, Andry Rajoelina semble vouloir épargner son homologue français des polémiques autour des négociations sur la restitution des îles Eparses. Alors que les discussions sont au point mort, la France a tenu à plutôt insister sur son initiative de “basket fund” afin de garantir le financement du processus électoral. En partenariat avec l’UE et l’ONU, cet argent doit servir à garantir “l’organisation d’élections libres, transparentes et démocratiques”, explique Andry Rajoelina.