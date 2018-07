Madagascar : Des vols d'enfants présumés entrainent une émeute

Mercredi, la population du village de Manohisoa, au Nord de Betafo, s'est embrasée. En cause : une suspicion de vols d'enfants, attribuée à une équipe d'opérateurs miniers (des chercheurs de pierres précieuses). Dix petits garçons auraient en effet disparu depuis l'installation des mineurs, qui opèrent sous le couvert d'une association humanitaire.



Des habitants ont capturé deux conducteurs de 4x4 de l'association, et les ont conduits à la gendarmerie, d'où ils ont rapidement été libérés, faute de preuve. Une libération qui a fait voir rouge à la population de Manohisoa, qui s'est ruée vers le siège de l'association, après s'en être pris au véhicule de gendarmerie. Des renforts ont été appelés des communes avoisinantes, et des coups de feu auraient été tirés, en l'air selon la police, dans la foule selon certains témoignages.



Le procureur du district a diligenté une enquête, et les locaux de l'association ont été perquisitionnés, en vain. Selon les premiers éléments de l'enquête, narre L'Express de Madagascar dans ses colonnes, les témoignages concordent, dix enfants ont disparu. L'un d'eux aurait réussi à s'échapper récemment, provoquant l'ire des habitants.