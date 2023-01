A la Une . Madagascar : Des taux alarmants de mortalité maternelle, néonatale et infantile

Samedi 21 Janvier 2023

Si une légère amélioration est constatée au cours de la dernière décennie, Madagascar continue d'enregistrer des taux alarmants de mortalité maternelle, néonatale et infantile.

Le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile est préoccupant à Madagascar.



Entre 2008 et 2018, 498 à 426 décès de mères à l’accouchement pour 100.000 naissances vivantes ont été enregistrés dans la grande ile, rapporte l'UNICEF. Ce qui équivaut à une faible réduction de 14 %.



Selon les résultats de l’Enquête démographique et de santé de 2021, le taux de mortalité néonatale, c’est-à-dire, le décès entre le jour de la naissance et le 28e jour de vie, est de 26 pour 1.000 naissances vivantes en 2021, rapporte encore l’Unicef. Cette même enquête précise que le taux de mortalité infantile, soit le taux de mortalité pour les enfants de moins d’un an, est de 47 pour 1.000 naissances vivantes.



Les partenaires techniques et le gouvernement de Madagascar travaillent pour renverser la situation afin de permettre à chaque enfant, à chaque jeune et à chaque mère de bénéficier des soins de première qualité. En 2022, l’élaboration d’une nouvelle feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale a été mise en place. Les formations sanitaires seront également dotées d’équipements pour que les accouchements se déroulent dans les meilleures conditions.



L’Unicef précise que la prématurité et les complications lors de l’accouchement sont les principales causes de décès chez les nouveau-nés. La majorité des décès d’enfants surviennent durant les cinq premières années de vie, voire au cours du tout premier mois suivant la naissance dans la moitié des cas.