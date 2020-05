Madagascar : Des corps sans vie dans les rues de Toamasina

Dimanche, un conseil de ministres s'est tenu à Tananarive, suite à la découverte de corps sans vie dans les rues de Toamasina, décès dont la cause est encore inconnue. Des militaires et des médecins seront envoyés sur place cette semaine, deux personnes y étant mortes des suites du covid-19.



Depuis jeudi dernier, 122 cas de Covid-19 ont été confirmés à Toamasina, la situation de la ville inquiète les autorités. Des examens approfondis des cadavres permettront aux médecins de définir la cause des décès, la crainte étant que l'épidémie ne flambe. Aussi, 150 militaires sont-ils envoyés dans la ville de l'Est de Madagascar, afin de faire respecter les consignes sanitaire et de maintenir l'ordre.