Madagascar : Danger Glyphosate

Le chimique s'introduirait dans l'agriculture malgache, un comble ! Rien n'arrête les fossoyeurs. ..et aucune partie du monde ne semble être protégée.



ANSTIRABE est le grenier de Tana pour ses fruits et légumes et la production laitière, en plus de la route construite à cet effet un bout de petit train relient ces 2 régions... en tout ça de ce qu'il en reste du temps du Président Ravalomana qui avait fait de cette région un laboratoire et un lieu de production exemplaire. Peut-être un peu trop à son profit mais toute l'économie profitait des produits de ces laiteries.



Pas sûr que cet élan ait été poursuivi par la suite, l'homme ayant perdu son influence et son patrimoine de production dans une expropriation folle par ou pendant le Gouvernement de Transition. ... Mais en plus les produits chimiques et des plus dangereux semblent faire leur apparition pour venir combler le déficit de production agricole... point n'est besoin tant la diversité des sols et des climats suffisent... avec le savoir faire du paysan malagasy inscrit dans une tradition du respect de la nature. ...et que dire de la santé des populations déjà bien accablée par d'autres maux ? Malagasys réveillez vous !