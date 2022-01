A la Une . Madagascar : Au moins 10 morts après des pluies diluviennes

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Antananarivo, la capitale de Madagascar. Au moins dix personnes sont décédées suite aux intempéries. Par Zinfos 974 - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 07:48

Les pluies diluviennes ont causé d'importantes inondations dans la capitale malgache. Au moins 10 personnes ont perdu la vie, a déclaré le ministère de l'Intérieur, dans la nuit de lundi à mardi. "Les inondations ont provoqué des effondrements de maisons et des éboulements de terrain dans lesquels les victimes ont perdu la vie", a précisé à l'AFP Sonia Ray, porte-parole du Bureau de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) du ministère.



Les pompiers et la sécurité civile ont été mobilisés et des gymnases ont été réquisitionnés par le gouvernement. La fermeture des écoles est une piste envisagée par les autorités. Les prévisions météorologiques ne sont pas de bon augure. " Nous attendons de fortes précipitations jusqu'à jeudi sur la côte nord-ouest, nord-est et les hautes terres (centre). Nous prévoyons un cyclone en fin de semaine sur la côte Est", précise Lovandrainy Ratovoharisoa, de la direction générale de la météo.



500 personnes quittent leur foyer



Le bilan des autorités malgaches suite aux fortes pluies rapporte que 500 personnes ont dû quitter leur foyer et deux personnes ont été blessées. Une vingtaine de communes sont placées en vigilance rouge face "à un danger imminent".



En janvier 2020, des fortes pluies avaient causé la mort de 26 personnes. 15 personnes ont été portées disparues et 90 000 sinistrées.



