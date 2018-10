Madagascar: Antananarivo victime d'un violent orage de grêlons

Le sud et l'Est de l'île de Madagascar ont subi un très violent orage ce lundi aux alentours de 16 heures, comme le révèle L'Express de Madagascar. Le déluge a duré près de quarante minutes dans certains endroits.



Ce dernier a été suivi d'une importante pluie de grêlons, qui ont recouvert de blanc une bonne partie des terres malgaches. Les grêlons ont laissé une épaisseur pouvant aller jusqu'à plusieurs centimètres dans plusieurs quartiers d'Antananarivo.



Au-delà de la stupeur des habitants, cet orage et cette grêle ont fait d'importants dégâts. Pour certains, les grêlons avaient réussi à bloquer la porte, empêchant ainsi des habitants de sortir de chez eux. D'autres ont eu des vitres brisées ou des pare-brises de voitures totalement fissurés.



La circulation a été interrompue à certains endroits, à cause d'une trop forte pluie. De nombreuses plantations et cultures ont également été emportées sur le passage, au désespoir des riverains.



Stupeur, désespoir mais aussi étonnement: cela faisait des années que Madagascar n'avait pas subi un tel phénomène. Alors que certains parlaient déjà d'apocalypse, les experts météorologiques semblent clairs sur le fait que la saison est désormais favorable aux pluies de grêlons. Une prochaine pourrait donc de nouveau très vite tomber...