Madagascar: 46 personnes perdent la vie, emportées par les eaux

Quarante-six personnes ont perdu la vie la semaine dernière à Madagascar, emportées dans une brusque crue d’eau, rapporte l’Express de Madagascar, citant le rapport du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes.



Les faits sont survenus en pleine nuit, dans les districts d’Ampanihy et celui de Betioky, alors que de violents orages et de fortes pluies s'abattaient dans le sud de la Grande Ile.



Des cases en terre ont été englouties, des maisons se sont effondrées, et une école primaire a été détruite, souligne le média.



La recherche des corps se poursuit.