Madagascar : 46 candidats à la présidentielle

La Haute cour constitutionnelle malgache (HCC) a annoncé aujourd'hui avoir reçu 46 candidatures pour l'élection présidentielle qui aura lieu les 7 novembre et 9 décembre prochains.



La HCC annoncera d'ici à dimanche la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin.



De ces 46 candidats, on retiendra plus particulièrement les noms du président sortant Hery Rajaonarimampianina, ceux de ses deux prédécesseurs Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, et ceux des anciens Premiers ministres Jean Omer Beriziky, Jean Ravelonarivo etOlivier Mahafaly Solonandrasana.



On relèvera également la candidature de l'ancien président Didier Ratsiraka, âgé de 81 ans, et qui avait dirigé le pays entre 1975 et 1993.