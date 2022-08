A la Une . Madagascar : 30 morts dans un incendie suite à un vol de zébus

C'est au nord de la capitale, après une attaque sanglante imputée aux dahalos, qu'une trentaine de villageois ont péri dans un incendie. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 07:12

C'est à une centaine de kilomètres d'Antananarivo, dans le district d'Anakazobé, qu'une douzaine d'hommes auraient pris d'assaut un hameau et mis le feu à trois habitations.



Selon une source officielle, 32 personnes auraient trouvé la mort, dont certaines contraintes de s'enfermer dans leur case auraient été brulées vives. Trois blessés sont également à déplorer.



Le président de la Grande île, Andry Rajoelina a indiqué que les responsable de ce "massacre" seraient punis. Le ministre de la Défense a expliqué qu'il s'agissait "d'une vengeance" car des villageois auraient donné des informations aux autorités concernant des vols commis dans la région, cible d'un grand nombre d'attaque et classée en zone rouge.

Le vol de zébu, passage rituel pour devenir adulte, est dévoyé sous l'effet de l'appauvrissement de la population malgache. Il donne désormais lieu à des razzias perpétrées par des hommes armés jusqu'aux dents et prêts à tout, les dahalos.



Depuis les années 2000, le gouvernement s'emploie à traquer ces criminels et déploie de nombreux moyens militaires pour lutter contre le phénomène qui endeuille régulièrement le pays depuis une vingtaine d'années.