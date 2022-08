A la Une . Madagascar : 3 enfants et un gramoun massacrés à coups de hache

Une tuerie a eu lieu vendredi dernier dans un village. Trois enfants et un homme de 65 ans ont été tués à coup de hache. 17 suspects ont été interpellés. Par NP - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 06:22

La Grande Île est à nouveau sous le choc. Après un massacre qui a coûté la vie à 32 personnes, dont 15 enfants, en début de semaine dernière, une autre tuerie a eu lieu vendredi dernier dans le village d’Antsaha. Cette fois encore, des enfants ont été les victimes d’un acte barbare.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le mode opératoire est le même dans les deux cas. Les assaillants arrivent dans le village aux aurores, mettent le feu aux cases afin de faire partir les habitants. Trois enfants, âgés de 6 à 9 ans, et un homme de 65 ans ont été tués tués à coup de hache.



17 suspects d’un village voisin ont été interpellés par les autorités locales. Treize d’entre eux ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.



Deux hypothèses sont sur la table concernant les motifs de ce massacre. La première porte sur le vol de vanille qui a mal tourné. La seconde serait une attaque ciblée du sexagénaire impliqué dans un meurtre. La seule certitude est que l’insécurité grandissante de ces derniers mois inquiète les habitants.