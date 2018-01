International Madagascar : Un euro vaut désormais 4000 Ariary !

Bonne nouvelle pour les touristes qui se rendront prochainement à Madagascar. Mais inquiétude grandissante pour l'économie du pays qui voit sa monnaie poursuivre sa chute par rapport à l'euro et au dollar.



La devise malagasy vient en effet de dépasser la barre symbolique des 4000 ariary pour un euro, un seuil qui n'avait jamais été atteint alors que la monnaie s'était péniblement stabilisée autour de 3500 Ariary pour un euro ces deux dernières années.



Ces taux de change devraient booster un peu les exportations de la grande île mais plomber à l'inverse le coût des produits importés. La crainte de voir le prix du riz et de l'essence s'envoler est donc réelle et inquiète tant les responsables politiques que les opérateurs économiques. La conjoncture pourrait être source d'instabilité, d'autant que le pays se prépare à des élections présidentielles redoutées en fin d'année.



Depuis 2012, l'inflation est grandissante à Madagascar. Elle se situe entre 6 et 8 % chaque année. La chute de l'ariary ne devrait pas modifier la donne, bien au contraire. Parallèlement, le pouvoir d'achat des ménages stagne et régresse même à mesure de l'augmentation des prix à la consommation.



Le seul pays qui s’appauvrit depuis soixante ans sans avoir connu la guerre



Dernièrement, des chercheurs de l'IRD ont établi que Madagascar était " le seul pays qui s’appauvrissait depuis soixante ans sans avoir connu la guerre ". Dans un entretien accordé au Monde, François Roubaud, l'un des auteurs de l'étude, précisait que " le revenu par habitant est inférieur d’un tiers à ce qu’il était au moment de l’indépendance alors que, dans le même temps, il a été multiplié par trois dans les pays d’Afrique sub­saharienne, dont les performances sont pourtant loin d’être mirobolantes ". Lu 310 fois





