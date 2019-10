Macron sur la vie chère: "Quelques-uns ont pris tout pour eux"

Emmanuel Macron a atterri à La Réunion à 16H45 et parmi ses premiers mots livrés à l'attention des Réunionnais, retenons notamment cette première déclaration de guerre sur l'épineux dossier de la vie chère.



"Concernant la vie chère, il n’y a pas de recette miracle. J’y reviendrai à plusieurs reprises. J’ai demandé à ce que l’Autorité de la concurrence revienne dans quelques semaines. Nous serons intraitables. Si la vie est chère, c’est parce qu’on n'a pas suffisamment développé la production locale et parce qu’il y en a quelques-uns, en quelque sorte, qui ont pris tout pour eux. Ne nous mentons pas! Et donc qu’il s‘agisse des transports, du BTP, de l’agroalimentaire ou de la distribution, je veux que nous redoublions d’efforts pour lutter contre ce fléau. Et c’est nous qui réengageons les forces publiques d’Etat car je sais que c’est attendu par nos concitoyens", a-t-il déclaré avant une mise au point beaucoup plus détaillée dès jeudi matin en préfecture à l'occasion de la séquence de présentation des travaux de l'Observatoire des prix.