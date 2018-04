A la Une ..

Macron se fait offrir une corde au parlement européen

"Je crois à la cordée, il y a des hommes et des femmes qui réussissent parce qu'ils ont des talents, je veux qu'on les célèbre [...] Si l'on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole". Ainsi s'exprimait Emmanuel Macron en octobre de l'année dernière. L'expression "premiers de cordée" a déplu à ceux qui le considèrent comme "le président des riches". L'euro député belge Philippe Lamberts lui a offert une corde au parlement de Strasbourg ce mardi, lui reprochant de mener une politique à l'encontre de la devise "Liberté, Egalité, Fraternité".

"Où est-elle l’égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs, alors qu’en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ce que vous appelez les 'premiers de cordée’. Je vous offre donc cette corde d’escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir", lui dit l'eurodéputé. Le président Macron n'a pas apprécié la saillie.

B.A