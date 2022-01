La grande Une Macron s'adresse aux élus réunionnais : Arrivée d'une mission militaire pour évaluer les besoins hospitaliers

Le président de la République et les ministres des Outre-Mer et de la Santé ont organisé une visioconférence avec les élus des Outre-Mer. David Lorion, Huguette Bello et Serge Hoarau se sont exprimés lors de cette table ronde. Par SF - BS - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 20:20





Serge Hoarau, président de l'Association des maires de La Réunion, s'est exprimé durant cette réunion et annonce qu'une équipe serait déployée à La Réunion pour analyser les besoins hospitaliers à La Réunion.









Les élus ont aussi évoqué les réformes institutionnelles, notamment au niveau de la gestion des hôpitaux à La Réunion. Ils ont à nouveau réclamé une réévaluation du







Jean-Hugues Ratenon a eu la même réaction. Il déplore que le gouvernement a repoussé le débat sur la réévaluation du coefficient géographique à l'année prochaine : "Ils ne seront pas là en 2023", a lâché le député.





Les annonces d'Emmanuel Macron



Le président de la République a rappelé le principe de la solidarité nationale mais aussi celui de différenciation et d'adaptation pour des territoires qui ont des cycles particuliers de la diffusion du coronavirus.







L'Elysée a aussi annoncé que



Le sénateur Jean-Louis Lagourgue a été le premier élu à quitter la salle de réunion à la préfecture ce jeudi soir. Il s'est dit très satisfait de l'échange et assure que l'attention du président envers les élus ultra-marins a été appréciée.



