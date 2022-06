Courrier des lecteurs Macron redonne vie et existence aux Communistes...

Par Carl Joseph - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 09:20

"Quand il y a un ça va! C'est quand il y a beaucoup que ça pose problème" la déclaration de Brice Hortefeux a fait le tour des médias et chacun s'en rappelle.. c'était à propos des Arabes en France.

Ok les Communistes sont un peu plus qu'un, mais ne représentent malgré tout au mieux de sa forme que 2,5% de l'électorat français...

Macron leur offre une place au gouvernement comme si ils faisaient 40%...

Laissant à la porte les RN et la F.I.

Un coup de canif dans la Nupes!

Les Communistes ont déjà participé comme appoint à divers gouvernements dans le passé… ils peuvent avoir l'échine souple.

Ils ont grandement participé à la reconstruction de la France au lendemain de la guerre.

Les faire revenir au gouvernement c'est reconnaître que la France est à reconstruire. Mais qui donc qui la mise dans cette situation de déconfiture ?

En s'associant à un gouvernement capitaliste qui promeut la Finance contre tout projet social, les Communistes vendent leur âme.