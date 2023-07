Macron prévoit de se rendre au Sri Lanka, une première pour un président français

C’est la première fois qu’un président français se rend au Sri Lanka. Emmanuel Macron rencontrera le président du pays, Ranil Wickremesinghe, ce vendredi.



Actuellement en Nouvelle-Calédonie, il sera en visite sur l’île située au sud de l'Inde à son retour de Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la nuit de vendredi à samedi.



Cette visite historique, qui n’avait pas été annoncée en amont, devrait être "l'occasion d'approfondir les relations bilatérales et d'évoquer les défis régionaux et internationaux des deux pays", a indiqué l'Élysée à la presse hexagonale.