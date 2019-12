Courrier des lecteurs Macron ou" la grande lessive"

Macron, homme d'affaires ? Oui, mais pas dans le bon sens. Lui qui voulait un gouvernement sans tâches, il ne peut plus jouer les Mr Propre au regard des affaires qui polluent le gouvernement depuis son entrée en scène.



L'affaire Delevoye, élément charnière de sa réforme sur la retraite, se voit contraint de démissionner !



Je ne les citerai pas tous, mais certains, qui auraient pu se distinguer autrement que par leurs frasques politico-financières :

Marielle de Sarnez, françois Bayrou, sylvie Goulard, Nicolas hulot,Gérard Collomb l'ami de trente ans, Benjamin Griveaux, et j'en passe;

Sans oublier Richard Ferrand, la tête déjà sous le couperet , et dont les minutes sont comptées.



N'oublions pas Benalla dont on ne sait toujours pas quel rôle il a joué auprès d'el signor !



15 partants dont 11 ministres ! Jamais nous n'avons assisté à une concentration que je qualifie d'inédite au m2 et en temps, de joyeux passagers (de passage donc), quittant le radeau l'Elysée ! Alain NIVET Lu 160 fois







Dans la même rubrique : < > Le messager Tahiti aux Jeux Olympiques, et La Réunion aux jeux du cirque…