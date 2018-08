Macron, ou la diplomatie en vacances ?

En cette année de commémoration de la fin de la Grande Guerre de 14/18, nombreuses sont les cérémonies en hommage aux hommes ayant combattu. Cet Hommage concerne les alliés, et ceux que l’on considérait alors comme nos ennemis.



Alors, quoi de plus normal que de souligner cette bataille d’Amiens en août 18 qui fut un tournant décisif à la guerre et qui a amené à la victoire finale des alliés.



Cette commémoration, en cette année du centenaire, est le symbole de la coalition internationale, prémices à la création de l’Europe, qui s’est concrétisée après la seconde guerre mondiale. (Sujet que je ne développerai pas).



Se sont déplacés, pour ce moment important : le Prince William, fils de l’héritier du trône d’Angleterre, Theresa May premier ministre du royaume, accompagnés de ministres et d’ambassadeurs des pays alliés., et un ancien président allemand. Du beau monde !



Au regard de cette représentation étrangère importante, nous, français lambda, pouvions attendre une représentation jupitérienne à la hauteur de l’évènement !



Que nenni ! Notre Jupiter, Neptune à ses heures, a préféré les eaux chaudes du Var à Brégançon à la chaleur des relations internationales, et notre 1er ministre , doigt sur la couture, a préféré poursuivre son farniente dans les hautes alpes où il passe ses vacances. Alors on a sorti de son hamac, pour représenter les adeptes du bronzage, Florence Parly, ministre des Armées dont on sait qu’elle ne représente qu’elle-même selon la volonté du CHEF des Armées, Macron 1er.



Les prétextes du Château : "Theresa May avait été reçue il y a peu à Brégançon………" ! Et alors ? Aucun rapport avec la célébration !



Si l’on regarde les avis des Français à ce sujet, ceux-ci pensent à 60 % aujourd’hui, que Jupiter a commis "une grosse boulette". J’en fait partie. Mais le mot "boulette" n’est pas assez fort, il a commis une lourde erreur diplomatique !



Ce mercredi, j’ai eu honte pour la France.