Courrier des lecteurs Macron n'est pas le père de la nation...Comme on était habitué

Il entend et aime les Français quand les aspirations de Bruxelles sont servies.

Le positionnement de Macron dans le projet de réforme des retraites.... Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 14:19

Macron a accédé directement à la fonction de Président ...fruit du hasard, de manigances de Cour, d'intrigues, sans mandat électif antérieur ...emporté par une vague d'opposition à Marine ...on peut s'en réjouir ou regretter, les choses se sont passées ainsi.

Autant dire qu'il n'a pas l'âme d'un père de la nation comme on était habitué.



Macron se positionne comme un technocrate, supérieur puisque occupant la première place.

Relevé dans des propos d'analystes, le technocrate est d'abord fait pour obéir aux chiffres, il décrète, administre le public, les administrés .

Ce qui est bon pour lui et qui découle de son travail intellectuel, de ses statistiques, de ses chiffres est forcément bon pour les administrés ...

C'est ce qu'il faut appliquer.

Sur le sujet,

Le donneur d'ordre c'est Bruxelles qui veut harmoniser les règles de l'Europe ...après l'Allemagne et les pays du nord.

En tant que technocrate et fonctionnaire supérieur Macron ne peut que voir comme Bruxelles et s'exécuter.

Il ne répond pas aux attentes des Français il répond aux attentes de Bruxelles ..

Il nous fait le coup souvent : la suppression du nucléaire réclamé par Bruxelles sous l'influence des écolos allemands est la dernière illustration avec la réforme des retraites...toute l'Europe observe Macron.

D'où sa position rigide...

Macron ne "déculera" pas . ..sauf si le Conseil constitutionnel lui sauve la mise .

Nb. Macron a avoué avoir échoué pédagogiquement !

Il n'aura pas réussi à faire accepter aux Français les contraintes de sa réforme .

Il a quand même plus globalement un succès à son actif.

Il a réussi à créer le vide pour toute alternative politique en matière de présidentielle.

Sans lui point de salut .

Il n'y a pas d'autre parti de gouvernement ..c'est assez manichéen , non?

C'est le malin .